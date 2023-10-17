'İsrail, sağlık hizmetlerine 41 saldırı düzenledi'

İsrail-Filistin savaşı 11. gününde de sert bir şekilde devam ediyor. Bölgede yaşanan sorunlara dair uluslararası sivil toplum örgütleri uyarıda bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in saldırıların başladığı günden itibaren Gazze'deki sağlık hizmetlerine yönelik 41 saldırı düzenlediğini duyurdu.

Abone ol

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki sağlık hizmetlerine yönelik 41 teyit edilmiş saldırıda bulunduğunu bildirdi. DSÖ Sözcüsü Tarik Jasarevic, abluka altında bulunan Gazze'deki sağlık durumu ve yaşanan son gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.

"Gazze'de sağlıkla ilgili durum son derece endişe verici" ifadesini kullanan Jasarevic, hastanelerin hala çok sayıda hasta kabul ettiğini ve kapasitelerinin tamamen dolu olduğunu aktardığını belirtti. Jasarevic, önceden temin edilen ilaçların kullanıldığına ve şehirdeki yakıtın bitmek üzere olduğuna işaret ederek durumun, çok kritik olduğunu söyledi.

"İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin boşaltılması talebinin gerçekleşmesi neredeyse imkansız" diyen Jasarevic, böyle bir tahliyenin gerçekleşmesi halinde hayati tehlike yaşayacak çok sayıda hastanın olduğunu vurguladı.

Jasarevic, birçok farklı hastalığa sahip kişinin basit şekilde hareket ettirilemeyeceğine dikkati çekerek, "İsrail'e bu kararı geri alma çağrısında bulunuyoruz." dedi.

İnsani yardım görevlileri ve tıbbi malzemelerin Gazze'ye ulaşamamasının ayrı bir sorun olduğuna işaret eden Jasarevic, DSÖ'nün, Refah Sınır Kapısı yakınına yaklaşık 80 tonluk tıbbi malzeme ve kronik hastalar için ilaç ulaştırdığını aktardı.

Jasarevic, DSÖ ile Birleşmiş Milletler (BM) sistemindeki diğer insani yardım kuruluşlarının, bu yardımları Gazze'ye ulaştırılması için Refah Sınır Kapısı yakınlarına getirdiğini belirterek, çatışmaların sona ermesi gerektiğini ve bunun daha fazla can kaybının önüne geçeceğini kaydetti.

Gazze'ye yardımların ulaştırılması için çeşitli düzeylerde müzakerelerin devam ettiğini söyleyen Jasarevic, Gazze'ye güvenli erişimin sağlanmasını beklediklerini ifade etti.

Jasarevic, "Bu kadar yüksek sesle kendimizi ifade etmemizin nedeni, bireylerin hayatlarını kurtarmak için hayatlarını riske atan ve muazzam iş yapan Gazze'deki sağlık çalışanlarına bu tıbbi malzemelerin ulaştırılmasının ne kadar gerekli olduğunu herkesin anlamasını istememizdir. Gazze'nin güneyindeki hastaneler de dolu ve sağlık çalışanlarının, nereye gideceklerini bilmeden hastaları bir hastaneden diğerine taşımaları talep edilen bir duruma düşmeleri çok zor." diye konuştu.