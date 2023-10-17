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MEB, milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni ataması yaptı

MEB, milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni ataması yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 141 milli sporcunun sözleşmeli öğretmen olarak atamaları gerçekleşti.

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Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan açıklamada, milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atama işlemleri bugün tamamlandı.

Buna göre, uluslararası spor müsabakalarında Türkiye'yi temsil eden milli sporculardan beden eğitimi alanında 141 kontenjana atama yapıldı.

Öğretmen olarak ataması gerçekleşenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra görevlerine başlayabilecek. Atama sonuçlarına e-Devlet üzerinden erişilebilecek.

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