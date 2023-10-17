AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Batı'ya Gazze tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Sürekli İsrail’in kendini savunma hakkından bahseden ülkeler, Gazzeli kadın ve çocukların yaşama hakkından bahsetmiyorlar. Gazzelilerin katledilmesine sessiz kalıyorlar” dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sürekli İsrail’in kendini savunma hakkından bahseden ülkeler, Gazzeli kadın ve çocukların yaşama hakkından bahsetmiyorlar. Gazzelilerin katledilmesine sessiz kalıyorlar. Herhangi bir ülkenin kendini savunma hakkı bir halkın ve masum insanların topyekun hedef alınması anlamına gelemez. Bir halkı topluca hedef alma insanlık suçudur. Gazzelileri toplu cezalandırma anlayışı suçtur” ifadelerini kullandı.

“Gazzelilere dönük bu insanlık dışı bombalamalar ve kuşatma sona ermelidir”

Parti Sözcüsü Çelik paylaşımında, İsrail’in Gazze’ye kara harekatı gerçekleştirmesi durumunda binlerce masum çocuk ve kadının ölümüyle sonuçlanacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Gazze’ye kara harekatı binlerce masum çocuk ve kadının ölümüyle sonuçlanacak bir facia ve insanlık utancı üretecektir. İnsanlık ve hukuk adına buna karşı çıkılması gerekirken, birileri bölgedeki güç denkleminin bu yolla nasıl şekilleneceğinin peşinde koşuyorlar. Bunlar, masum kadın ve çocukların canlarını kendi kirli güçlerinin kurbanı yapanlardır. Güç ve vekalet savaşlarının kaybedenleri hep masumlardır. Bugün doğru yerde durmanın ölçüsü, adil bir barışı ve adil bir çözümü savunmaktan geçer. Önce Gazzelilere dönük bu insanlık dışı bombalamalar ve kuşatma sona ermelidir. Sonra adil bir barış ve çözüm için herkes elini taşın altına koymalıdır. Bölgeye uçak gemileri ile savaş gemileri göndermek ve her gün tehdit dolu açıklamalar yapmak, barış için sorumluluk üstlenmek değildir, yeni çatışmaları kışkırtmaktır.”