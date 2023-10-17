İstanbul'da 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kalkacak mı? İETT'den açıklama

Özel halk otobüslerinde ücretsiz yolcu taşıma tartışması sürerken Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği, dün özel halk otobüslerinin her ayın 1'i ile 4'ü arasında ücretsiz yolcu taşıyacağını açıklamıştı. İETT ise İstanbul'da 65 yaş ve üstü yolcuların ücretsiz taşınmaya devam edeceğini duyurdu.

Abone ol

Özel halk otobüsleriyle belediyeler arasındaki seyahat hakkından yararlanan 65 yaş ve üzeri yaşlılar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan engelli vatandaşların ücretsiz taşınma tartışması devam ediyor.

Özel halk otobüsleri, Türkiye genelinde aralarında 65 yaş üstünün de bulunduğu 18 yolcu grubunun her ayın 1'i ile 4'ü arasında ücretsiz taşıma kararı almıştı.

Uygulamanın dün başlaması beklenirken süre 4 Kasım'a uzatıldı.

İETT'den açıklama

"İstanbul'da 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kalkacak mı?" sorusuna ise İETT'den yanıt geldi.

Karar ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İETT, İstanbul'da 65 yaş ve üstü yolcuların ücretsiz taşınmaya devam edeceğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Özel Taşımacılık İşletim Sistemi (ÖTİS) sayesinde, ücretsiz taşınan yolcuların maliyetleri İBB tarafından karşılanmakta olup; yolcularımıza ve halk otobüsü işletmecilerine mağduriyet yaşatılmamaktadır. İstanbul’da 65 yaş ve üstü yolcularımız, ücretsiz taşınmaya devam edecektir."