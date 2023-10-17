Kemal Kılıçdaroğlu: Biz kendi ülkemizde yabancı asker postalı istemiyoruz

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gelecek Irak ve Suriye tezkereleri için "Biz kendi ülkemizde yabancı asker postalı istemiyoruz." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan KIlıçdaroğlu şunları kaydetti:

Biz Filistin halkının kendi topraklarına kavuşmasını istiyoruz, biz Filistin halkına yönelik insanlık dışı ablukanın kaldırılmasını istiyoruz. Mescidi Aksa başta olmak üzere bütün kutsal mekanlara saygı duyulmasını istiyoruz.

"Ülkemizde istemiyoruz"

Terör bir insanlık suçudur. Terörle mücadele kaçınılmazdır. Ne gerekiyorsa ne isteniyorsa eyvallah. Bir tezkere getirdiler. Tezkerede şunlar yazıyor. 'TSK'nın gerektiği taktirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi.' ama cümle şöyle bitiyor; 've aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerinin Türkiye'de bulunması.'

Akıl tutulması gibi bir şey. Ben kendi ülkemde kadınıyla erkeğiyle bayrağını vatanı seveniyle kendi ülkemizde mübarek topraklarında yabancı asker postalı istemiyoruz. Biz kendi ülkemizde yabancı asker postalı istemiyoruz. Yabancı askerler Türkiye'de neye müdahale edecek. Yabancı asker geldiğinde Kemal Kılıçdaroğlu olarak yabancı askerlerin önünde bütün CHP'liler olarak duracağız ve onları kovacağız. Beraber gideceğiz, beraber mücadele edeceğiz ve bunları göndereceğiz. Ben milli kurtuluş savaşının tarihine ihanet ettirmeyeceğim.

"Cemal Kaşıkçı cinayetini hafızamız unutmaz"

Cemal Kaşıkçı cinayeti toplum unutabilir ama hafızamız unutmaz. Dava açıldı bir tehdit geldi gittiler davayı Suudi Arabistan'a teslim ettiler.

Adaleti mahkeme salonunda sağlayacak yargıçtır. Yargıç birilerinin telkini ile karar veriyorsa o zaman yargıda ciddi sorunlarımız var demektir. Bir haksızlıkla karşılaştığımız zaman avukat tutup hakkımızı ararız. Bu ülkede uyuşturucu baronlarının serbest bırakıldığını hepimiz biliyoruz. Paranız varsa dışarıya çıkıyorsunuz.

Yargıyı çürüten çetenin en önemli liderleri kim? Yargıya bu hale getirenler kim? Bu aktörlerle mücadele edecek mi? Bazı isimler vereyim. Mustafa Doğan İnal. Bu kadar kirli bir adam yoktur. Bu adamın mal varlığını açıklayın. Bastır parayı istediğin kararı aldırabilirsin. Kim bu adam? Adalet Bakanı müfettiş gönderdik olayı soruşturacağız diyor. MASAK'a çağrı yapıyorum. Dilimizde tüy bitti. Cumhurbaşkanının avukatları. İrfan Fidan kim başsavcı idi. Bir tek Yargıtay kararı altında imzası olmadananayasa mahkemesine seçildi. Yargıtay tarihinin kara sayfasıdır. Hasan Yılmaz. Adalet Bakan Yardımcısı...Bekir Altun çürüme organizasyonu yapan kişi. Bu ağları kontrol eden kişi. Gücünü Hakimler Savcılar Kurulu'ndan alan kişi. Bana söyler misiniz bu çetelerle kim mücadele edecek? Saray mı? Terfi ettirdiği adamla ne yapacak? Bir başsavcının sarayın izni olmadan atanması mümkün müdür? Tüm olumsuzluklara rağmen adaletten yana yürüyeceğiz yolumuzdan sapmayacağız. Beşli çetelerden de yargıdaki çetelerden de hesap soracağız.