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Sevgilisiyle yürürken bir anda yere yığıldı! Ölüm sebebi...

Sevgilisiyle yürürken bir anda yere yığıldı! Ölüm sebebi...

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde sevgilisi ile yürürken bir anda fenalaşan 19 yaşındaki Kemal Berkay Aydın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren gencin üzerinde boş çakmak gazı tüpü bulunduğu öğrenilirken, ölüm sebebinin çakmak gazı zehirlenmesi olabileceği değerlendiriliyor.

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Olay, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Kemal Berkay Aydın, sevgilisi ile yolda yürürken bir anda rahatsızlandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan ekiplerce Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Üzerinde boş çakmak gazı tüpü bulunan Aydın’ın, çakmak gazı zehirlenmesi neticesinde hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Konuya ilişkin inceleme başlatılırken, 19 yaşındaki genç Adapazarı Örentepe Mahallesi Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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