Gelininden çocuk yaptı, o çocuğu da istismar etti! Müslüme Yağal davasında karar açıklandı: Dedenin cezası belli oldu
MERSİN ve Türkiye aylarca onu konuştu. 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın, 2 yıl önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasıyla başlayan aramalarda 9 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Müslüme'nin ölümüyle ilgili soruşturma sürerken rezaletleri ortaya saçılan Dede Hasan Yağal'ın cezası belli oldu. Müslüme'nin üzerinde DNA'sı bulunan Hasan Yağal, kamuoyunda 'Pislik Dede' olarak hatırlanıyordu.
Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Müslüme Yağal'ın 19 Kasım 2021'de ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan büyükbabası Hasan Yağal, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Tutuksuz sanıklar anne S. Yağal, büyükanne A. Yağal ve ağabey O. Yağal'ın yer almadığı duruşma salonunda, taraf avukatları hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını tekrar etmesinin ardından Hasan Yağal'ın savunması alındı. Sanık Hasan Yağal, "Söyleyeceğim bir şey kalmadı. Benim hiçbir suçum yok" dedi.
Müslüme'nin öldürülmesinden beraat etti ama...
Mahkeme heyeti, dede Yağal'ın Müslüme'ye karşı "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından delil yetersizliği nedeniyle beraatine hükmetti.