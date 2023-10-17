Tayyip Erdoğan her seçim öncesinde 'milletin adamları' diyor ama AK Parti'de tam tersi şeyler oluyor

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, yerel seçimler öncesi AK Parti adaylarıyla ilgili uyarı ve değerlendirmelerini Youtube kanalında anlattı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024 yerel seçimler için AK Parti kurmaylarına talimatı verdi. Belediye Başkan adayları için "Onun bunun adamı değil milletin adamı olanı getirin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman milletin adamı oldu, tavrı hiç değişmedi.

Erdoğan, teşkilata yönelik "Biz bu vatana, bu topraklar üzerinde yaşayan her bir vatandaşımıza aşık bir partiyiz. Bir hepsinden önemlisi bir dava hareketiyiz. Bu dava gönülden yaparak gönüller kazanma davasıdır. Kibirle gelen, burnu havada gelen AK Parti kapısından içeri giremez. Yanlışlıkla girerse de biz onu içimizde tutmayız." uyarısını yaptı.

AK Parti Kars'ta nasıl kaybetti?

Daha önceki yerel seçimlerde Kars için aday gösterilen Nevzat Bozkuş hakkında Teşkilat Başkanı olan Süleyman Soylu'yu uyaran Hadi Özışık, Iğdır için de AK Parti il Başkanlığını ziyaret etmiş kazanacak adayı ortaya koymuştu. Yaptığı analizleri AK Parti yönetimiyle paylaşmasına rağmen milletin adamı değil onun bunun adamı aday gösterildi ve AK Parti kaybetti.

Sizce AK Parti geçmiş seçimlerden ders almış mıdır? 2024 yerel seçimlerinde milletin adamları aday gösterilir mi?

AK Parti'de Tevfik Göksu önde çıkıyor ama başka isimler konuşuluyor

Ne ilginçtir ki; Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, milletin içinde miydi ki yeniden aday olmayı düşünüyor? Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile bir tutulabilir mi? Yorum sizin! İstanbul Belediye Başkan adayları olarak Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu önde giderken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Murat Kurum, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in ismi geçiyor. Bakalım "Milletin adamı" olan kazanacak. Gerisi fasarya... Kendi Belediyesini arayıp kendine ulaşamayanlar var!

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, yerel seçimlere doğru adaylarını açıklamaya hazırlanan AK Parti'ye ilişkin çarpıcı değerlendirmelerini Youtube kanalında değerlendirdi.

Hadi Özışık'ın programının tamamını izlemek için tıklayın