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AK Partili Horasan Belediye Başkanı istifa etti! Oğlu gözaltına alınmıştı

AK Partili Horasan Belediye Başkanı istifa etti! Oğlu gözaltına alınmıştı

ERZURUM'un Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, belediye başkanlığından istifa etti. Aydın'ın oğlu Zülfikar Aydın, geçen hafta belediyeye yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınmış ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

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Erzurum’un Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın görevinden istifa etti. Horasan Belediyesindeki yolsuzluk iddialarının ardından AK Parti Genel Merkezi tarafından istifası istenen Başkan Abdulkadir Aydın, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Belediye Başkanı Aydın, belediye personeli ile vedalaştı. Belediye çalışanlarına yönelik geçen hafta yapılan 'yolsuzluk' operasyonunda Başkan Aydın'ın oğlu da gözaltına alınmıştı.

Yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan belediye başkanının oğlu Zülküf Aydın adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

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