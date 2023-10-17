Emeklilikte yeni dönem! Hem kadında hem erkekte emeklilik yaşı yükseliyor

TBMM'ye sunulan 12. Kalkınma Planı'nda yer alan yeni emeklilik sisteminin detayları ortaya çıkıyor. Türkiye'nin 2024-2028 dönemini kapsayan plana göre, emekli aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek. Emeklilik yaşında yeni düzenleme sinyalinin de olduğu plana göre emeklilik yaşı kademeli olarak yükselecek.

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2024-2028 dönemini kapsayan On İkinci Kalkınma Planı, TBMM'ye sunuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda plan ile ilgili sunum yapacak. Şu anda kadında 58, erkekte 60 olan emeklilik yaşının artırılacağı konuşuluyor.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardığı bilgilere göre yeni plan doğrultusunda kişilerin istihdamda kalmasını teşvik eden düzenlemeler getirilecek.

tv5'te konuyla ilgili yer alana ayrıntıya göre ise Türkiye'de kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşı, 2035'ten itibaren kademeli olarak artırılacak. 2048'de hem kadınlar hem erkekler için emeklilik yaşı 65'e çekilecek.

Yaşlı bakım sigortası kurulacak

Nüfusun yaşlanmasının sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerinin azaltılması için bakım sigortası ve mesleki rehabilitasyon uygulamaları hayata geçirilecektir. Yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için bakım sigortası kurulacaktır.

Malul aylığı alanların işe dönüş yolu açılacak

Sürekli iş göremezlik geliri veya maluliyet aylığı alan kişilerin yeniden işgücü piyasasına dönmesi için mesleki rehabilitasyon uygulaması hayata geçirilecektir.

Tamamlayıcı emeklilik sistemi

Sosyal güvenlik sistemi, emekli refahının artırılması ve kişilere ilave sağlık güvencesi sağlanması amacıyla tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sistemleriyle desteklenecektir. Genel Sağlık Sigortası sisteminin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi, kişilere alternatif bir sağlık güvencesi sağlanması ve sağlık hizmet sunumundaki kapasitenin etkin kullanımı için tamamlayıcı sağlık sigortacılığı teşvik edilecektir.

OKS tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüştürülecek

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) daha cazip hale getirilerek fon tutarı ve katılımcı sayısı artırılacak, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) işveren katkısını içerecek şekilde geliştirilecek ve fon çeşitliliği sağlanacaktır. OKS’nin işveren katkısını da içeren ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacaktır. OKS’de fon çeşitliliği katılımcıların farklı risk algısı ve tercihlerini dikkate alacak şekilde artırılacaktır.

BES’te toplu ödeme yerine uzun dönem bakım

BES’te yapılan kesintilerin sadeleştirilmesi ve azaltılması sağlanacaktır. Yaş ve yıl şartlarını karşılayan BES katılımcılarının fonları, Plan döneminde ihdas edilecek sigorta ürünü kapsamında isteğe bağlı olarak uzun dönem bakım teminatına dönüştürülecektir.

Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES’e katılımlarını ve sistemde kalmalarını teşvik edici uygulamalar hayata geçirilecektir. OKS’de olduğu gibi BES’ten emekli olan bireylerin birikimlerini toplu olarak çekmeleri yerine programlı geri ödeme veya yıllık gelir sigortası şeklinde almaları özendirilecektir.