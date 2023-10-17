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Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Versailles Sarayı tahliye edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Versailles Sarayı tahliye edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Versailles Sarayı bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi ve ziyarete kapatıldı. Polis, şüpheli bir pakete müdahale edildiğini duyurdu.

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Versay Sarayı'nın X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli ziyaretçilerimiz, Versay Sarayı güvenlik nedeniyle bugün (17 Ekim Salı) ziyaretçileri tahliye edecek ve kapılarını kapatacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Polis, Versailles Sarayı yakınında, şüpheli bir pakete müdahale edildiğini ve bomba ihbar ekibinin olay yerinde olduğunu duyurdu.

14 Ekim'de, bir öğretmenin öldürülmesinden bir gün sonra, asılsız olduğu ortaya çıkan bomba ihbarları Paris'te Louvre Müzesi'nin, Versailles Sarayı'nın ve Gare de Lyon tren istasyonunun boşaltılmasına neden olmuştu. 

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