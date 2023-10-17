Son dakika! İsrail duyurdu! Hamas'ın saldırısında 3 Türk vatandaşı öldü

HAMAS'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıda 3 Türk'ün hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail son dakika açıklaması ile duyurdu...

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Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları’nın 7 Ekim Cumartesi günü İsrail’e başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu ve sonrasında İsrail’in verdiği cevap ile başlayan savaş günlerdir sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Hamas’ın İsrail’e saldırılarında çifte vatandaşlığı bulunan bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, bir Türk vatandaşının da kayıp olduğu bildirilmişti.

Bugün ise bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. İsrail, Hamas'ın saldırılarında 3 Türk vatandaşının öldüğünü duyurdu.