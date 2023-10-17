İsrail su bidonlarıyla eve dönen 2 çocuğu öldürdü

İsrail, su sıkıntısının yaşandığı Gazze Şeridi'nde su doldurmak için dışarı çıkan 9 ve 13 yaşlarındaki 2 çocuğu öldürdü.

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Gazze Şeridi'nin sınır bölgesine yakın Hicr ed-Dik beldesinde yaşayan Filistinli baba Yusuf eş-Şaviş, yaşadığı acıyı AA muhabirine anlattı.

Evlerinin çok yakınına bomba atıldığını aktaran Şaviş, "Patlama sesini duyar duymaz eşim, 'Çocuklar nerede?' diye sordu. Ben de 'Buradalar.' dedim ancak dönüp baktığımda onları göremedim. Evden dışarı çıkınca ikisinin de şehit edildiğini gördüm." dedi.

"İsrail'in vurduğunu duyurduğu hedefler işte bunlar"

İsrail bombalarının 9 yaşındaki Muhammed ile 13 yaşındaki Gazal'ı kendilerinden kopardığını dile getiren acılı baba, "İsrail'in vurduğunu duyurduğu hedefler işte bunlar." diye konuştu.

Şaviş, İsrail savaş uçaklarının sivilleri çok iyi görebildiğini vurguladı.

Filistinli baba, İsrail saldırılarında evlerindeki su deposunun zarar gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Çocuklarımla su almaya gitmiştik ve bidonlarla su taşıyorduk. Ben su bidonlarıyla eve döndükten saniyeler sonra çocuklarımın şehit olduğu patlamanın sesini duydum. Yaşananlara inanamadım. Hala büyük bir şoktayım."