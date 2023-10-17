BIST 8.051
DOLAR 27,92
EURO 29,55
ALTIN 1.729,10
HABER /  DÜNYA

İsrail su bidonlarıyla eve dönen 2 çocuğu öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail su bidonlarıyla eve dönen 2 çocuğu öldürdü

İsrail, su sıkıntısının yaşandığı Gazze Şeridi'nde su doldurmak için dışarı çıkan 9 ve 13 yaşlarındaki 2 çocuğu öldürdü.

Abone ol

Gazze Şeridi'nin sınır bölgesine yakın Hicr ed-Dik beldesinde yaşayan Filistinli baba Yusuf eş-Şaviş, yaşadığı acıyı AA muhabirine anlattı.

Evlerinin çok yakınına bomba atıldığını aktaran Şaviş, "Patlama sesini duyar duymaz eşim, 'Çocuklar nerede?' diye sordu. Ben de 'Buradalar.' dedim ancak dönüp baktığımda onları göremedim. Evden dışarı çıkınca ikisinin de şehit edildiğini gördüm." dedi.

"İsrail'in vurduğunu duyurduğu hedefler işte bunlar"

İsrail bombalarının 9 yaşındaki Muhammed ile 13 yaşındaki Gazal'ı kendilerinden kopardığını dile getiren acılı baba, "İsrail'in vurduğunu duyurduğu hedefler işte bunlar." diye konuştu.

Şaviş, İsrail savaş uçaklarının sivilleri çok iyi görebildiğini vurguladı.

Filistinli baba, İsrail saldırılarında evlerindeki su deposunun zarar gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Çocuklarımla su almaya gitmiştik ve bidonlarla su taşıyorduk. Ben su bidonlarıyla eve döndükten saniyeler sonra çocuklarımın şehit olduğu patlamanın sesini duydum. Yaşananlara inanamadım. Hala büyük bir şoktayım."

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'in korktuğu oluyor! Hamas'tan çok daha güçlü ve tehlikeli! İsrail'de 3 Türk vatandaşı öldürüldü...
İsrail'in korktuğu oluyor! Hamas'tan çok daha güçlü ve tehlikeli! İsrail'de 3 Türk vatandaşı öldürüldü...
Tunus Meclisi, İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasa tasarısı için olağanüstü toplandı
Tunus Meclisi, İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasa tasarısı için olağanüstü toplandı
AK Parti'den aynı tezkereye iki kez 'evet' diyen CHP'nin 'hayır' kararına tepki
AK Parti'den aynı tezkereye iki kez 'evet' diyen CHP'nin 'hayır' kararına tepki
Diyarbakır’da çocukların okuldaki kavgasına aileler karıştı, ortalık kan gölüne döndü
Diyarbakır’da çocukların okuldaki kavgasına aileler karıştı, ortalık kan gölüne döndü
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Birkaç yıl sonra bize dua edeceksiniz
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Birkaç yıl sonra bize dua edeceksiniz
Eski AK Partili vekil yeni parti kuruyor! Yeni partinin kadrosunda kimler var?
Eski AK Partili vekil yeni parti kuruyor! Yeni partinin kadrosunda kimler var?
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda eşleşmeler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda eşleşmeler belli oldu
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Versailles Sarayı tahliye edildi
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Versailles Sarayı tahliye edildi
Son dakika! İsrail duyurdu! Hamas'ın saldırısında 3 Türk vatandaşı öldü
Son dakika! İsrail duyurdu! Hamas'ın saldırısında 3 Türk vatandaşı öldü
Emeklilikte yeni dönem! Hem kadında hem erkekte emeklilik yaşı yükseliyor
Emeklilikte yeni dönem! Hem kadında hem erkekte emeklilik yaşı yükseliyor
Tayyip Erdoğan her seçim öncesinde 'milletin adamları' diyor ama AK Parti'de tam tersi şeyler oluyor
Tayyip Erdoğan her seçim öncesinde 'milletin adamları' diyor ama AK Parti'de tam tersi şeyler oluyor
AK Partili Horasan Belediye Başkanı istifa etti! Oğlu gözaltına alınmıştı
AK Partili Horasan Belediye Başkanı istifa etti! Oğlu gözaltına alınmıştı