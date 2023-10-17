İsrail'i ve destekçilerini 'Hizbullah korkusu' sardı! ABD 2000 asker gönderiyor canlı anlatım...

İSRAİL kara saldırısı başlatmaya hazırlanırken Lübnan Hizbullah'ı, "Biz de savaşa gireriz" dedi. Hamas'tan çok daha güçlü silahlara ve çok daha deneyimli savaşçılara sahip olduğu belirtilen Hizbullah'ın savaşa girmesi bölgesel yangına dönüşme riski taşıyor. Öte yandan ABD, İsrail'e 2 bin asker göndermeye hazırlanıyor. İşte İsrail-Hamas savaşının 11. gününde yaşananlar...

Abone ol

İsrail Hamas savaşı 11. gününde devam ederken, kara saldırısı için hazırlık yapan İsrail, Gazze'yi tam abluka altına aldı ve sınırlara büyük bir askeri yığınak yaptı. Lübnan Hizbullah'ı ise Tel Aviv yönetiminin kara saldırısı başlatması durumunda savaşa katılmaya 'tamamen hazır' olduğunu duyurdu. İsrail, Hizbullah sınırındaki sivilleri tahliye ederken, savaşa dahil olması durumunda 'Hizbullah'ı yok edeceği' tehndidi savurdu.

İsrail ve Lübnan için yıkıcı olur!

Şimdi "Hizbullah'ın savaşa katılması dengeleri nasıl değiştirecek?" sorusuna cevap aranıyor. Bugün dünya medyasında yer alan analizlerde Hizbullah'ın savaşa dahil olmasının Hamas ve Gazze üzerindeki baskıyı hafifleteceği ancak Lübnan ve İsrail için yıkıcı sonuçları olacağı öne sürüldü.

İsrail'in büyük korkusu: Çok cepheli savaş

İsrail bundan 50 yıl önce gerçekleşen Yom Kippur savaşından bu yana iki cepheli bir savaşa girmedi. İsraillilerin "çok cepheli" savaş dediği ve yıllardır uyarıda bulundukları risk şu an karşılarında büyük bir tehdit olarak duruyor. İngiliz medyası İsrail'in günlerdir beklenen kara saldırısının gecikmesinin arkasındaki nedenlerden birinin bu olduğunu iddia etti.

Hamas'tan çok daha güçlü silahları var

Hamas'tan çok daha güçlü silahlara sahip olan Hizbullah'ın savaşa girmesi İsrail için bir kıyamet senaryosu olarak değerlendiriliyor. Hizbullah'ın tam zamanlı ve yedek askerler de dahil olmak üzere toplamda 60.000 savaşçısının olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca 2006 yılında 14 bin olan füze stokunun da şu anda 150 bine çıktığı düşünülüyor.

Hamas'tan çok daha ciddi tehdit

ABD'li NewYorkTimes gazetesi hassas güdümlü füzelerden oluşan geniş cephaneliği ve binlerce deneyimli savaşçısı ile Hizbullah'ın Hamas'tan çok daha ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekerden, İngiliz Telegraph gazetesi Hizbullah'ın Suriye'de de varlığı olduğunu belirterek 'bölgesel çatışma' riskine dikkat çekti. İşte savaşın 11. gününde bölgede yaşananlar...

11:00 SALDIRILARI SÜLEYMANİ PLANLADI İDDİASI

İran basını dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Kayhan gazetesi, İsrail'e yönelik baskının ABD füzeleriyle öldürülen Kasım Süleymani tarafından yıllar önce planladığını ima etti.

Washington merkezli bir düşünce kuruluşu MERMI, Hamas'ın İsrail'e düzenlediği ve en az 1400 kişinin ölümüne yol açan saldırılarının, ölen İran Devrim Muhafızları lideri Kasım Süleymani'nin planı olduğunu öne süren bir rapor yayınladı.

ABD Dışişleri bakanı Blinken, Hamas, İran'dan destek almasaydı Hamas olmazdı. Daha önce de söyledik, İran'ın İsrail'e düzenlenen saldırının arkasında olduğuna dair somut bir kanıt yok' diyerek iddiaları yalanladı.

10:30 BM: İSRAİL GAZZE'Yİ VURMAYI SÜRDÜRÜYOR

BM, İsrail Hava Kuvvetleri'nin kuzeydeki sivil nüfusun gitmesini istediği güneydeki Han Yunus ve diğer bölgeleri de bombaladığını açıkladı.

09:24 İSRAİL LÜBNAN'DA HİZBULLAH'I VURDU

İsrail Hava Kuvvetleri, Lübnan'da bulunan Hizbullah hedeflerini vurduğunu duyurdu. Ordunun sosyal medya hesabında operasyonlara ilişkin bir video paylaşıldı ve saldırıların Lübnan'dan İsrail'e açılan ateşe yanıt olduğu ifade edildi.

06:45 İSRAİL, ABD'DEN 10 MİLYOR DOLAR İSTEDİ

New York Times'ın (NYT) İsrail'in ABD'den acil askeri yardım olarak 10 milyar dolar talep ettiğini yazdı. NYT haberini bu talebe aşina olan üç yetkiliye dayandırdı. NYT'ye göre, yardım paketi şu anda Beyaz Saray ile koordineli olarak Kongre tarafından hazırlanıyor.

06:30 ABD BAŞKANI BİDEN YARIN İSRAİL'DE OLACAK

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden'ın Çarşamba günü İsrail'i ziyaret edeceğini açıkladı. Kudüs'te İsrail Başbakanı ile yedi saatlik bir görüşme yapan Blinken, Biden'ın ülkeyi ziyaret edeceğini de burada duyurdu. Blinken'ın aktardığına göre Biden ayrıca "İsrail'in sivil kayıpları en aza indirecek ve yardımın Gazze'deki Filistin sivillere ulaşmasına izin verecek şekilde operasyonlarını nasıl yürüteceğini" de konuşacağını belirtti.

06:00 WSJ: ABD İSRAİL'E 2000 ASKER GÖNDERİYOR

Bölgeye iki uçak gemisi konuşlandıran ABD'nin İsrail'e asker de göndereceği iddia edildi. İddia Wall Street Jounrnal'dan (WSJ) geldi. WSJ'nin ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD ordusu, Hamas'a karşı savaşında İsrail'i desteklemek için konuşlandırmayı planladığı yaklaşık 2000 askerini özel olarak seçti. Raporda, askerlerin herhangi bir muharebe görevinde bulunmalarının beklenmediği, bunun yerine danışmanlık veya tıbbi destek görevlerinde bulunmalarının beklendiği belirtildi.