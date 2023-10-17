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Kıvanç Tatlıtuğ'dan gelen haber sevenlerini korkuttu: 3. kez yakalandı

Kıvanç Tatlıtuğ'dan gelen haber sevenlerini korkuttu: 3. kez yakalandı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un 3. kez koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

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Hafta sonu ateşlenen ve test yaptıran yakışıklı oyuncunun koronavirüs test sonucu 3. kez pozitif çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre hemen tedavisine başlanan Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve bebeği Kurt Efe'ye kovid geçirmemek için çok dikkatli davrandı.

Evde ayrı bir odada kendisini izole eden Tatlıtuğ'un 3 gün sonra test sonuçları negatife döndü. Ünlü oyuncunun yarın "Aile" dizisinin setinde işbaşı yapacağı öğrenildi.

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