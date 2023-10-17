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Altının kilogram fiyatı geriledi! Ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altının kilogram fiyatı geriledi! Ne kadar oldu?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 712 bin liraya geriledi.

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 703 bin lira, en yüksek 1 milyon 800 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 4,2 azalışla 1 milyon 712 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 289 milyon 833 bin 483,48 lira, işlem miktarı ise 1.911,76 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 609 milyon 770 bin 131,01 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler oldu.

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