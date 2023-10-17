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Süper Lig ekibi, yeni teknik direktörünü duyurdu

Süper Lig ekibi, yeni teknik direktörünü duyurdu

Trendyol Süper Lig takımlarından Pendikspor, teknik direktörlük görevine Ivo Ricardo Abreu Vieira'nın getirildiğini açıkladı.

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Pendikspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Portekizli teknik direktör Ivo Vieira ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.

İstanbul ekibi, geçen hafta teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırmıştı.

Ivo Vieira, son olarak Brezilya ekibi Cuiaba'da görev yapmıştı.

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