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İstanbul'da 65 yaş üstüne ücretsiz toplu taşıma kalkacak mı?

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da 65 yaş üstüne ücretsiz toplu taşıma kalkacak mı?

İstanbul’da 65 yaş ve üstü yolcular toplu taşımayı ücretsiz kullanmaya devam edecek. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama...

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İstanbul’da 65 yaş ve üstü yolcular toplu taşımayı ücretsiz kullanmaya devam edecek. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Sistem sayesinde 65 yaş ve üstü İstanbulluların ücretsiz ulaşımı nedeniyle oluşan mali kayıplar İBB tarafından sübvanse edilecek. Oluşan fark İETT bünyesinde hizmet veren özel halk otobüslerine ödeniyor ve toplu ulaşımın mali yük esnafça değil, İBB tarafından karşılanıyor. ÖTİS ile yolcu maliyetleri İBB tarafından karşılanırken yolculara ve halk otobüsü işletmecilerine mağduriyet yaşatılmıyor. İBB’nin maliyet sorumluluğunu üstlenmesi sebebiyle 4736 sayılı yasa çerçevesinde ücretsiz taşınma imtiyazına sahip yolcu grupları, diğer tüm illerde faaliyet gösteren halk otobüslerinin aldığı karardan etkilenmiyor. Halk otobüslerince ücretsiz taşımaya karşı alınan veya ileride alınacak kararlar İstanbul’da uygulanmıyor" ifadelerine yer verildi.

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