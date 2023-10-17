Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan vatan haini mi? Kılıçdaroğlu'ndan şok sözler!

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube'daki canlı yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tezkere ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendiriyor.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemde olan tezkere görüşmelerinde, Milliyetçi Hareket Partisi tam kadro haline katılıp, Türkiye’nin, Türk milletinin yanında olduğunu sonuna kadar göstererek evet oyu kullanacaklarını ifade ederken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu neden "tezkere vatana ihanettir" açıklaması yaptı?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi lideri Ali Babacan tezkere konusunda ne dedi? Kimler vatan haini, kimler bu vatanın samimi evlatları...

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube'daki canlı yayınında bu konuyu masaya yatırıyor.