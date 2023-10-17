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Zimbabve'de kolera salgını nedeniyle 55 kişi hastaneye kaldırıldı

Zimbabve'de kolera salgını nedeniyle 55 kişi hastaneye kaldırıldı

Zimbabve'de kolera olduğu belirlenen 55 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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Zimbabve Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kolera salgını nedeniyle çok sayıda kişinin tedavi altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ülke genelinde 55 kişinin kolera tespiti sonrası tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kolera salgınının Gutu, Buhera, Bikita, Chipinge, Chiredzi ve Mutare bölgesinde yayıldığı kaydedilen açıklamada, söz konusu bölgelerde sağlık tedbirleri alındığı vurgulandı.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale sebep olup, vücutta su kaybına yol açıyor.

Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

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