BIST 8.115
DOLAR 27,91
EURO 29,56
ALTIN 1.727,72
HABER /  DÜNYA

ABD 2 bin askerine hazır ol emri verdi

ABD 2 bin askerine hazır ol emri verdi

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, yaklaşık 2 bin askerin yüksek hazırlık durumuna geçirildiği duyuruldu.

Abone ol

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 11’inci gününde devam ederken, ABD, yaklaşık 2 bin askeri yüksek hazırlık durumuna geçirdi.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin’in emriyle yaklaşık 2 bin askerin konuşlandırmaya hazır olmaları için yüksek hazırlık durumuna geçirildiği duyuruldu.

Söz konusu emir ile ABD’nin Orta Doğu'da gelişen güvenlik durumuna hızlı bir şekilde yanıt verme yeteneğini artırdığı belirtilen açıklamada, "Şu anda herhangi bir kuvvetin konuşlandırılması yönünde herhangi bir karar alınmadı. Bakan Austin kuvvet duruşumuzu değerlendirmeye devam edecek ve müttefikler ve ortaklarla yakın temas halinde kalacaktır” denildi.

Abd uçak gemisinin görev süresini uzattı

İsrail’e destek amacıyla Doğu Akdeniz’e gönderilen ikinci uçak gemisi olan Gerald R. Ford ve beraberindeki görev grubunun görev süresinin uzatılmasının onayladığını aktarılan açıklamada, Gerald R. Ford ve beraberindeki görev grubunun ABD'nin Avrupa Komutanlığının sorumluluk alanındaki altı aylık görev süresinin sonuna yaklaştığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Lübnan uçaklarını Türkiye'ye gönderdi
Lübnan uçaklarını Türkiye'ye gönderdi
Bakasetas'tan Trabzonspor'a üzücü haber!
Bakasetas'tan Trabzonspor'a üzücü haber!
Bakan Güler, Kosova’nın ardından Estonya’yı ziyaret edecek
Bakan Güler, Kosova’nın ardından Estonya’yı ziyaret edecek
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine yükseldi
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine yükseldi
Zimbabve'de kolera salgını nedeniyle 55 kişi hastaneye kaldırıldı
Zimbabve'de kolera salgını nedeniyle 55 kişi hastaneye kaldırıldı
Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan vatan haini mi? Kılıçdaroğlu'ndan şok sözler!
Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan vatan haini mi? Kılıçdaroğlu'ndan şok sözler!
Bulgaristan'ı ''dost olmayan ülke'' ilan eden Rusya, Varna Başkonsolosluğunu kapattı
Bulgaristan'ı ''dost olmayan ülke'' ilan eden Rusya, Varna Başkonsolosluğunu kapattı
Giresun'da doktor ve sağlık personeli saldırıya uğradı
Giresun'da doktor ve sağlık personeli saldırıya uğradı
Pentagon İsrail açıklarındaki 2 bin personeli hazır duruma geçirdi
Pentagon İsrail açıklarındaki 2 bin personeli hazır duruma geçirdi
Macron: Rehinelerin kurtarılmasına ilişkin yoğun müzakereler sürüyor
Macron: Rehinelerin kurtarılmasına ilişkin yoğun müzakereler sürüyor
Suudi Arabistan vizesinde yeni dönem
Suudi Arabistan vizesinde yeni dönem
Altının kilogram fiyatı geriledi! Ne kadar oldu?
Altının kilogram fiyatı geriledi! Ne kadar oldu?