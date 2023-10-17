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Lübnan uçaklarını Türkiye'ye gönderdi

Lübnan uçaklarını Türkiye'ye gönderdi

İsrail'in Gazze'ye yönelik olası bir kara harekatı öncesi, Lübnan'ın ulusal havayolu şirketi Middle East Airlines (MEA), filosundaki 5 uçağı güvenlik nedeniyle İstanbul Havalimanı'na gönderdi.

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İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, sınır ülke Lübnan'ın ulusal havayolu şirketi Middle East Airlines, bazı uçaklarını gönderme kararı aldı.

Bu karar doğrultusunda havayolu şirketi, filosunda bulunan 4 adet Airbus A321neo ve 1 adet Airbus A330 tipi uçağını güvenlik nedeniyle İstanbul Havalimanı'na gönderdi.

Uçaklar İstanbul Havalimanı'nda açık park pozisyonunda bekletiliyor.

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