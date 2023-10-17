Lübnan uçaklarını Türkiye'ye gönderdi

İsrail'in Gazze'ye yönelik olası bir kara harekatı öncesi, Lübnan'ın ulusal havayolu şirketi Middle East Airlines (MEA), filosundaki 5 uçağı güvenlik nedeniyle İstanbul Havalimanı'na gönderdi.Abone ol
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, sınır ülke Lübnan'ın ulusal havayolu şirketi Middle East Airlines, bazı uçaklarını gönderme kararı aldı.
Bu karar doğrultusunda havayolu şirketi, filosunda bulunan 4 adet Airbus A321neo ve 1 adet Airbus A330 tipi uçağını güvenlik nedeniyle İstanbul Havalimanı'na gönderdi.
Uçaklar İstanbul Havalimanı'nda açık park pozisyonunda bekletiliyor.