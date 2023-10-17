Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in hastane saldırısına sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de hastane bombalamasına dair "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından şu sözlere yer verdi:

"İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum."