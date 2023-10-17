İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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İran, sabah saatlerinden bu yana depremlerle sarsılmaya devam ediyor. Ülkenin güneyinde saat 19.40'ta 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Can kaybı bilgisi yok

Şu ana kadar can kaybına yönelik olumsuz bir bilgi verilmedi.

Sabah da depremler yaşandı

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin Farğan ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 08.39'da kaydedildi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Saat 08.29'da da eyaletin Fin ilçesi 5,3 büyüklüğündeki depremle sallanmıştı.