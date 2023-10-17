İsrail, Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesi'ni vurdu: Yüzlerce kişi öldü

İsrail, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'deki katliamı sürüyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de hastaneye düzenlediği saldırı sonucu 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları sürerken, bölgeden acı bir haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak abluka altındaki kentte bir hastanenin vurulduğu öğrenildi. İsrail ordusu tarafından El-Mamedani Hastanesi'nde en az 500 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu hastaneyi vurdu

İsrail ordusu Gazze'deki savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi. Abluka altındaki kentte bulunan sayılı hastanelerden biri olan El-Mamedani Hastanesi, İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

En az 500 kişi yaşamını yitirdi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hastaneye yapılan saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Öte yandan bölgeden gelen bilgilere göre, saldırı sonucunda sadece hastane içindekiler değil hastane bahçesi ve çevresinde bulunan Gazzeliler de hayatını kaybetti.