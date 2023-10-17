BIST 8.115
DOLAR 27,92
EURO 29,53
ALTIN 1.723,90
HABER /  DÜNYA

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesi'ni vurdu: Yüzlerce kişi öldü

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesi'ni vurdu: Yüzlerce kişi öldü

İsrail, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'deki katliamı sürüyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de hastaneye düzenlediği saldırı sonucu 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Abone ol

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları sürerken, bölgeden acı bir haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak abluka altındaki kentte bir hastanenin vurulduğu öğrenildi. İsrail ordusu tarafından El-Mamedani Hastanesi'nde en az 500 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu hastaneyi vurdu

İsrail ordusu Gazze'deki savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi. Abluka altındaki kentte bulunan sayılı hastanelerden biri olan El-Mamedani Hastanesi, İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

En az 500 kişi yaşamını yitirdi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hastaneye yapılan saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Öte yandan bölgeden gelen bilgilere göre, saldırı sonucunda sadece hastane içindekiler değil hastane bahçesi ve çevresinde bulunan Gazzeliler de hayatını kaybetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze sınırındaki yayın yapan Türk gazetecilerin bulunduğu noktaya füze düştü
Gazze sınırındaki yayın yapan Türk gazetecilerin bulunduğu noktaya füze düştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan kritik görüşme!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan kritik görüşme!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının yıl dönümünde Ara Güler'i andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının yıl dönümünde Ara Güler'i andı
TBMM'de kabul edildi! Tezkerenin süresi 2 yıl uzatıldı
TBMM'de kabul edildi! Tezkerenin süresi 2 yıl uzatıldı
ABD 2 bin askerine hazır ol emri verdi
ABD 2 bin askerine hazır ol emri verdi
Lübnan uçaklarını Türkiye'ye gönderdi
Lübnan uçaklarını Türkiye'ye gönderdi
Bakasetas'tan Trabzonspor'a üzücü haber!
Bakasetas'tan Trabzonspor'a üzücü haber!
Bakan Güler, Kosova’nın ardından Estonya’yı ziyaret edecek
Bakan Güler, Kosova’nın ardından Estonya’yı ziyaret edecek
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine yükseldi
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine yükseldi
Zimbabve'de kolera salgını nedeniyle 55 kişi hastaneye kaldırıldı
Zimbabve'de kolera salgını nedeniyle 55 kişi hastaneye kaldırıldı
Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan vatan haini mi? Kılıçdaroğlu'ndan şok sözler!
Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan vatan haini mi? Kılıçdaroğlu'ndan şok sözler!
Bulgaristan'ı ''dost olmayan ülke'' ilan eden Rusya, Varna Başkonsolosluğunu kapattı
Bulgaristan'ı ''dost olmayan ülke'' ilan eden Rusya, Varna Başkonsolosluğunu kapattı