İstanbul ayaklandı! Yurt genelinde İsrail'in hastane saldırısı protesto edildi

Gazze'deki El-Ahli hastanesine düzenlenen ve bine yakın sivilin katledildiği hava saldırısının ardından İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protestolar başladı.

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Gazze'deki El-Ahli hastanesine düzenlenen hava saldırısının ardından tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de birçok kentte İsrail protesto edildi.

İstanbul'da İsrail konsolosluğu önünde protesto

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından harekete geçen vatandaşlar, Beşiktaş'taki konsolosluk binasının önüne ellerinde Filistin bayraklarıyla geldi.

"Katil İsrail, Filistin'den defol" sloganları

Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları atarken zaman zaman tekbir de getiriyor.