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Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in hastane saldırısını kınadı

Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in hastane saldırısını kınadı

CHP Gelen Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in hastane saldırısında bine yakın sivili daha katletmesinin ardından yaptığı paylaşımda, "İsrail, insanlığa karşı suç işlemiştir. Bunun adı cinayettir, katliamdır. Lanetliyorum!" dedi.

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İsrail'in, Hamas'ın Aksa Tufanı baskınını bahane ederek Gazze'de başlattığı sivil katliam 11. gününü doldururken, yine bir hastane, İsrail ordusu tarafından vuruldu.

İçinde binden fazla hasta, hasta yakını, doktor ve sığınmacının olduğu öğrenilen el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıda bine yakın insanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu: Bunun adı cinayettir, katliamdır

Dünyada vicdanı olanlar sesini yükseltirken, en yüksek ses Türkiye'den yükseliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı:

Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. İsrail, insanlığa karşı suç işlemiştir. Bunun adı cinayettir, katliamdır. Lanetliyorum!

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