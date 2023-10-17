"Hastane saldırısını Hamas yaptı" iddiası yalanlandı

İletişim Başkanlığı, Gazze'nin El Zeytun Mahallesi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesi'nin vurulmasıyla ilgili, "Saldırıyı İsrail değil, Hamas yaptı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

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Gazze'nin El Zeytun Mahallesi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesi'nin vurulmasıyla ilgili, "Saldırıyı İsrail değil, Hamas yaptı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Gazze'nin El Zeytun Mahallesi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesi'nin vurulmasıyla ilgili, "Saldırıyı İsrail değil, Hamas yaptı" iddiası doğru değildir.

Gazze'nin kuzeyinde bulunan El Zeytun Mahallesi, günlerdir İsrail'in yoğun bombardımanında yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği bir bölgedir.

Hastanenin bombalanmasıyla ilgili görüntüler incelendiğinde, alanı harabeye çevirecek etkiye sahip mühimmatın, Hamas'ın bugüne kadar kullandığı türden bir mühimmat olmadığı açıkça görülmektedir.

Ayrıca İsrail propagandası yapan hesaplar tarafından, "Hastaneyi Hamas füzesi vurdu" iddiasıyla paylaşılan görüntülerin, 2022 yılına ait olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca İsrail ordusu tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamada, hastanelerin sığınak olarak kullanıldığı iddia edilerek, "Hastaneleri derhal boşaltın" tehdidinde bulunulmuştur.