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Mahmud Abbas, Filistin'de 3 gün yas ilan etti

Mahmud Abbas, Filistin'de 3 gün yas ilan etti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in hastane saldırısı sonrası 3 gün yas ilan etti.

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İsrail'in, Hamas'ın Aksa Tufanı baskınını bahane ederek Gazze'de başlattığı sivil katliam 11. gününü doldururken, yine bir hastane, İsrail ordusu tarafından vuruldu.

İçinde binden fazla hasta, hasta yakını, doktor ve sığınmacının olduğu öğrenilen el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıda bine yakın insanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Mahmud Abbas, 3 gün yas ilan etti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda bine yakın sivilin katledilmesinin ardından 3 gün yas ilan etti.

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