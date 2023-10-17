Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Biden ile görüşmesini iptal etti

İsrail ordusunun Gazze'deki hastane katliamı sonrası ülkesinde 3 gün yas ilan eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Joe Biden ile planladığı görüşmesini de iptal etti.

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İsrail ordusunun, abluka altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki bir hastaneyi hedef alarak en az 500 kişinin ölümüne neden olması sonrası bölgede tansiyon yükseldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşmeyi iptal etme kararı aldı.

İsrail, hastaneyi kana buladı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladı. Saldırıda hastane içinde ve çevresinde bulunan en az 500 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi de yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, saldırı sonucu çok sayıda yaralının Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne kaldırıldığını duyurdu.

Görüşme iptal

Kanlı saldırıdan dolayı 3 gün yas ilan eden Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşmeyi de iptal etti.

Filistinliler sokaklara akın etti

Öte yandan; Doğu Kudüs ve Ramallah'ta meydanlara inen binlerce Filistinli, İsrail'in işlediği insanlık suçlarını ve Gazze Şeridi'ndeki katliamı protesto etti.