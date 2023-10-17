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"Gazze'nin resmi hesabı Hastane saldırısını Hamas'ın yaptığını kabul ediyor" iddiası yalanlandı

"Gazze'nin resmi hesabı Hastane saldırısını Hamas'ın yaptığını kabul ediyor" iddiası yalanlandı

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yer alan "Gazze'nin resmi hesabı Hastane saldırısını Hamas'ın yaptığını kabul ediyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarına paylaşılan ""Gazze'nin resmi hesabı Hastane saldırısını Hamas'ın yaptığını kabul ediyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

İletişim Başkanlığı, söz konusu sosyal medya hesabının resmi hesap olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Gazze'nin resmi hesabı Hastane saldırısını Hamas'ın yaptığını kabul ediyor" iddiası doğru değildir. İddiaya dayanak olarak gösterilen "Gaza Report" hesabı Gazze'nin veya herhangi bir Filistin kurumunun resmi hesabı değildir. Hesabın manipülasyon amaçlı kullanıldığı tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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