BIST 8.115
DOLAR 27,96
EURO 29,60
ALTIN 1.727,37
HABER /  DÜNYA

Almanya Başbakanı Scholz, İsrail'den ayrılmak üzereyken sirenler çalınca yere yattı

Almanya Başbakanı Scholz, İsrail'den ayrılmak üzereyken sirenler çalınca yere yattı

İsrail'e bugün bir destek ziyareti gerçekleştirilen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Tel Aviv'den ayrılmak üzereyken saldırı sirenlerinin çalması üzerine tüm ekibiyle birlikte yere yattı. O anlar beraberindekilerin kamerasına yansıdı.

Abone ol

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle bugün işgalci İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile temaslarda bulunan Scholz, heyetiyle birlikte ülkesine dönmek için Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçağına binmek için hareket etti.

Kalkıştan kısa bir süre önce Ben Gurion Havalimanı'nda sirenlerin çalmasıyla uçaktan inen Scholz ve heyeti, havalimanı asfaltına uzandı. O anlar beraberindekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Hükümet uçağını terk etmek zorunda kaldı"

Bild gazetesi o anları şu ifadelerle okuyucularına duyurdu:

"Şansölye Scholz İsrail'den ayrılmak üzereyken Ben-Gurion Havaalanına roket atılması üzerine beraberindekilerle hükümet uçağını terk etmek zorunda kaldı."

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul ayaklandı! Yurt genelinde İsrail'in hastane saldırısı protesto edildi
İstanbul ayaklandı! Yurt genelinde İsrail'in hastane saldırısı protesto edildi
"Gazze'nin resmi hesabı Hastane saldırısını Hamas'ın yaptığını kabul ediyor" iddiası yalanlandı
"Gazze'nin resmi hesabı Hastane saldırısını Hamas'ın yaptığını kabul ediyor" iddiası yalanlandı
Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Biden ile görüşmesini iptal etti
Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Biden ile görüşmesini iptal etti
Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in hastane saldırısını kınadı
Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in hastane saldırısını kınadı
"Hastane saldırısını Hamas yaptı" iddiası yalanlandı
"Hastane saldırısını Hamas yaptı" iddiası yalanlandı
Mahmud Abbas, Filistin'de 3 gün yas ilan etti
Mahmud Abbas, Filistin'de 3 gün yas ilan etti
Gazze'de hastane katliamı yapan İsrail'den skandal açıklama
Gazze'de hastane katliamı yapan İsrail'den skandal açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in hastane saldırısına sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in hastane saldırısına sert tepki
İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem
İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Mahmud Abbas'la ABD'li Blinken'in şakalaşması gündem oldu
Mahmud Abbas'la ABD'li Blinken'in şakalaşması gündem oldu
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesi'ni vurdu: Yüzlerce kişi öldü
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesi'ni vurdu: Yüzlerce kişi öldü
Gazze sınırındaki yayın yapan Türk gazetecilerin bulunduğu noktaya füze düştü
Gazze sınırındaki yayın yapan Türk gazetecilerin bulunduğu noktaya füze düştü