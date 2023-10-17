Almanya Başbakanı Scholz, İsrail'den ayrılmak üzereyken sirenler çalınca yere yattı

İsrail'e bugün bir destek ziyareti gerçekleştirilen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Tel Aviv'den ayrılmak üzereyken saldırı sirenlerinin çalması üzerine tüm ekibiyle birlikte yere yattı. O anlar beraberindekilerin kamerasına yansıdı.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle bugün işgalci İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile temaslarda bulunan Scholz, heyetiyle birlikte ülkesine dönmek için Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçağına binmek için hareket etti.

Kalkıştan kısa bir süre önce Ben Gurion Havalimanı'nda sirenlerin çalmasıyla uçaktan inen Scholz ve heyeti, havalimanı asfaltına uzandı. O anlar beraberindekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Hükümet uçağını terk etmek zorunda kaldı"

Bild gazetesi o anları şu ifadelerle okuyucularına duyurdu:

"Şansölye Scholz İsrail'den ayrılmak üzereyken Ben-Gurion Havaalanına roket atılması üzerine beraberindekilerle hükümet uçağını terk etmek zorunda kaldı."