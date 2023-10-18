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İsrail küstahlığı! Türkiye'deki vatandaşlarına "ülkeden ayrılın" çağrısı yaptı

İsrail küstahlığı! Türkiye'deki vatandaşlarına "ülkeden ayrılın" çağrısı yaptı

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, vatandaşlarının İsrail-Hamas savaşı sebebiyle öfkeli olanlar tarafından hedef alınabileceği gerekçesiyle Türkiye ve Fas'a yönelik seyahat uyarısı yayımladı. Türkiye'deki vatandaşlarına 'ülkeden ayrılın' çağrısı yapan İsrail'in bir güvenlik yetkilisi, "çok spesifik bir tehdit aldıklarını" iddia etti.

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İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, vatandaşlarının İsrail-Hamas savaşı sebebiyle öfkeli olanlar tarafından hedef alınabileceği gerekçesiyle Türkiye ve Fas'a yönelik seyahat uyarısı yayımladı. 

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının dördüncü seviyeye çıkarıldığını duyururken ülkedeki tüm vatandaşlarına Türkiye'den ayrılma çağrısı yaptı. 

Fas'a yönelik seyahat uyarısı da ikinci seviyeye yükseltilirken, ülkedeki İsrail vatandaşlarına "normalde olduklarından daha dikkatli olmaları" tavsiyesinde bulunuldu. 

Geçen hafta iki İsrailli turist, İskenderiye'de Mısırlı bir polis memuru tarafından öldürülmüştü. 

İsrail'de yayın yapan Ynet'e konuşan bir güvenlik kaynağı, "Değerlendirmelerimize göre Türkiye'de yüzlerce İsrailli var. Tehdit çok spesifik, o yüzden uyarıyı seviye 4'e çıkardık ve oradakilerin ülkeden ayrılmaları için çağrı yaptık ve kalanların çok fazla önlem almasını istedik" dedi. 

İsrail'in salı günü Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurmasının ardından İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'de birçok kentte İsrail karşıtı eylemler gerçekleştirildi. 

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