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Katliam sonrası Netanyahu'dan ilk sözler: Hamas'ı suçladı

Katliam sonrası Netanyahu'dan ilk sözler: Hamas'ı suçladı

İsrail, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesindeki saldırıya Hamas'ın attığı roketlerin sebep olduğunu iddia etti.

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Gazze'te yüzlerce insanın can verdiği hastane saldırısına ilişkin İsrail, Hamas'ı suçladı. Roketlerin Hamas tarafından İsrail'e yönelik atıldığını belirten İsrail ordusu, söz konusu roketin vurulduğu an hastanenin çevresinden geçtiğini açıkladı. Açıklamayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da paylaştı.

İsrail'in günlerdir abluka altındaki Gazze'ye hava saldırıları sürerken, kentte El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırı dünyayı ayağa kaldırdı.

İsrail, Hamas'ı suçladı

Saldırıya ilişkin İsrail, Hamas'ı suçladı. İsrail Başbakanı tarafından da paylaşılan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'e yönelik bir roket saldırısı düzenlediği ve söz konusu Hamas roketinin vurulduğunda hastanenin çevresinden geçtiği ifade edildi.

"Çocuklarımızı katledenler, kendi çocuklarını da katlediyor"

Netanyahu, bir paylaşım daha yaparak hastaneye saldırının İsrail ordusunca değil, Hamas tarafından yapıldığını belirtti. Netanyahu "Çocuklarımızı vahşice katleden, kendi çocuklarını da katlediyor" ifadelerine yer verdi.

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