Abdullah Gül'den İsrail'e giden Biden'a sert tepki: Büyük sorumsuzluk

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyaretinin zamanlamasına tepki gösterdi. Gül, Biden'ın İsrail'in Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurarak en az 500 kişiyi katletmesinden bir gün sonra ülkeye gitmesini "sorumsuzluk" olarak niteledi.

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyaretinin zamanlamasına tepki gösterdi. Gül, Biden'ın İsrail'in Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurmasından bir gün sonra ülkeye gitmesini "sorumsuzluk" olarak niteledi.

X hesabı üzerinden İngilizce paylaşımda bulunan Gül, "ABD Başkanı, hastaneleri bombalayıp katliam yapacak kadar uluslararası hukuku ve insanlığı hiçe sayan İsrail hükümetini teşvik etmek için böyle önemli bir anda İsrail'e gidiyor mu?" diye sordu. Gül, "Dünya barışı için büyük bir risk ve sorumsuzluk. Ne yazık" diye devam etti.

Gül, hesabından Türkçe olarak yaptığı paylaşımda da, "Hastane bombalayacak kadar uluslararası hukuk ve insanlığı hiçe sayan İsrail hükümetini şiddetle lanetliyorum. İsrail’in bu küstah politikalarına gözü kapalı destek verenler de utanç duymalıdır" ifadelerini kullanmıştı.