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Hulusi Akar'dan yıllar sonra FETÖ itirafı! Bitti diyemeyiz

Hulusi Akar'dan yıllar sonra FETÖ itirafı! Bitti diyemeyiz

FETÖ'yle mücadele her alanda sürerken Milli Savunma Bakanı Akar'dan çarpıcı bir itiraf geldi. Akar FETÖ ile mücadelenin sürdüğünün altını çizerek "Silahlı Kuvvetler olarak 'bitti' deme şansımız yok." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15 Temmuz'da milletin iradesine el koyma girişiminde bulunan FETÖ'ye karşı başlatılan operasyon hakkında konuştu.

NTV canlı yayınına konuk olan Bakan Akar, TSK'dan ihraç edilen terörist sayısının 16 bin 540 olduğunu söyledi.

Maalesef bitti dememiz şu anda mümkün değil

İşlemlerin devam ettiğini belirten Hulusi Akar, "Şunu açıklıkla belirtmek istiyorum ki bizim Silahlı Kuvvetler olarak 'bitti' deme şansımız yok. Biz yeni belge çıktıkça yargıyla koordineli bir şekilde bunu yürütüyoruz. Maalesef bitti dememiz şu anda mümkün değil." şeklinde konuştu.

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