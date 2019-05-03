HABER /  POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok çarpıcı açıklamalar!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok çarpıcı açıklamalar!

CHP'li başkanlar buluşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "YSK, imzasız tüm ihbarları çöpe atacaksınız" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde kazanan belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

"Bilgisi ve liyakatlı olan herkesle çalışacağız" diyen Kılıçdaroğlu, "Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, herkesi kucaklayacağız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Harcanan her kuruşun hesabını vereceksiniz"

-Önceki projeler halkın yararına ise devam edecek. Belediyelerde tüm harcamaların hesabı verilmeli. Harcanan her kuruşun hesabını vereceksiniz. Projeler engelleniyorsa halk bunu görmeli. Vaatlerimizi gerçekleştirerek güveni perçinleyeceğiz. Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlara bakınca beldenize hakkı hukuku adaleti getirdiğinizde beldenizdeki kaygıyı kaldıracaksınız. Güven vermek güveni pekiştirmek sizin elinizde.

"İntikam alacağım, hesabını soracağım bunlar yok"

-Seçildikten sonra sizlere 10 temel ilkeyi gönderdik. Bir belediye başkanı suçlayıcı bir dil kullanmamalı, biz bu seçimlerde elde ettiğimiz başarıyı kullandığımız olumlu dile bağlıyoruz. Olumlu bir dil kullanmak çök önemli. İntikam alacağım, hesabını soracağım bunlar yok bizim kitabımızda. Yapacağınız çok işler var. Bütün bu vaatleri yerine getirmek için yükünüz çok daha ağır. Mesai arkadaşlarınıza da vatandaşa hizmet ettikleri sürece diyeceksiniz ki beraber çalışacağız ama görevini yapmıyorsa yeni ayrı şey.

"3.5 milyon kişi İBB toplantısını izliyor"

-Yeni görevlere liyakat esasına göre insanlar getireceksiniz. Sizin verdiğiniz her talimatı derhal yerine getirecek. Şeffaflık çok önemli, CHP’nin temel ilkelerinden birisi budur. Bağımsız dış denetimi yaptıran tek parti biziz. Belediyelerin de yapacağı bütün harcamaların hesabını vermeniz gerekir. Belediye Meclis toplantılarının kamuoyuyla paylaşılması. 3.5 milyon kişi İBB toplantısını izliyor. Olağanüstü bir şey. Kimin doğru kimin yanlış yaptığını herkes görmeli. Dini ve milli bayramlarda belediye otobüsleri bedava olsun. Ne olacak, bu imkanların sağlanması lazım.

"Bilmediğimiz birileri bir şey yaptı diyorlar"

-6 ilçede oylar sayıldı sonuç değişmedi. Devletin gücünü alıp sahte delil üretiyorlar. Bilmediğimiz birileri bir şey yaptı diyorlar.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Diyarbakır'da herkesin gözü önünde yaşanan utandıran görüntü anbean kamerada!
Diyarbakır'da herkesin gözü önünde yaşanan utandıran görüntü anbean kamerada!
Erdoğan'ın eski metin yazarı "Pelikan'a" ateş püskürdü: Derhal tasfiye dilmeli
Erdoğan'ın eski metin yazarı "Pelikan'a" ateş püskürdü: Derhal tasfiye dilmeli
Çorum polisi FETÖ’nün yeni haberleşme yöntemini deşifre etti
Çorum polisi FETÖ’nün yeni haberleşme yöntemini deşifre etti
OHAL İnceleme Komisyonu başvurularının 70 bini sonuçlandırıldı
OHAL İnceleme Komisyonu başvurularının 70 bini sonuçlandırıldı
İşte Nisan ayı zam şampiyonu!
İşte Nisan ayı zam şampiyonu!
Ankara'da son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Ankara'da son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı
ÖNCEKİ HABERLER
Pendik Vala Gedik Özel Spor Oyunları'nın 6.sı düzenlendi
Pendik Vala Gedik Özel Spor Oyunları'nın 6.sı düzenlendi
İran sınırında büyük şok! Van'da 6 erkek cesedi bulundu
İran sınırında büyük şok! Van'da 6 erkek cesedi bulundu
Çarpışma 21. bölüm ilk sahne
Çarpışma 21. bölüm ilk sahne
Philadelphia 76ers, Toronto Raptors'a karşı avantajı kaptı
Philadelphia 76ers, Toronto Raptors'a karşı avantajı kaptı
Mesut Özil'in Türk bayraklı kolyesi Almanlara dert oldu çileden çıktılar
Mesut Özil'in Türk bayraklı kolyesi Almanlara dert oldu çileden çıktılar
Gönderileriniz PTT Kargo ile her yere zamanında
Gönderileriniz PTT Kargo ile her yere zamanında
Nisan ayı enflasyonu! İşte detaylar...
Nisan ayı enflasyonu! İşte detaylar...
Elimi Bırakma 39. bölüm 2. fragmanı
Elimi Bırakma 39. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar 2 yorum