Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok çarpıcı açıklamalar!

CHP'li başkanlar buluşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "YSK, imzasız tüm ihbarları çöpe atacaksınız" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde kazanan belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

"Bilgisi ve liyakatlı olan herkesle çalışacağız" diyen Kılıçdaroğlu, "Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, herkesi kucaklayacağız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Harcanan her kuruşun hesabını vereceksiniz"

-Önceki projeler halkın yararına ise devam edecek. Belediyelerde tüm harcamaların hesabı verilmeli. Harcanan her kuruşun hesabını vereceksiniz. Projeler engelleniyorsa halk bunu görmeli. Vaatlerimizi gerçekleştirerek güveni perçinleyeceğiz. Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlara bakınca beldenize hakkı hukuku adaleti getirdiğinizde beldenizdeki kaygıyı kaldıracaksınız. Güven vermek güveni pekiştirmek sizin elinizde.

"İntikam alacağım, hesabını soracağım bunlar yok"

-Seçildikten sonra sizlere 10 temel ilkeyi gönderdik. Bir belediye başkanı suçlayıcı bir dil kullanmamalı, biz bu seçimlerde elde ettiğimiz başarıyı kullandığımız olumlu dile bağlıyoruz. Olumlu bir dil kullanmak çök önemli. İntikam alacağım, hesabını soracağım bunlar yok bizim kitabımızda. Yapacağınız çok işler var. Bütün bu vaatleri yerine getirmek için yükünüz çok daha ağır. Mesai arkadaşlarınıza da vatandaşa hizmet ettikleri sürece diyeceksiniz ki beraber çalışacağız ama görevini yapmıyorsa yeni ayrı şey.

"3.5 milyon kişi İBB toplantısını izliyor"

-Yeni görevlere liyakat esasına göre insanlar getireceksiniz. Sizin verdiğiniz her talimatı derhal yerine getirecek. Şeffaflık çok önemli, CHP’nin temel ilkelerinden birisi budur. Bağımsız dış denetimi yaptıran tek parti biziz. Belediyelerin de yapacağı bütün harcamaların hesabını vermeniz gerekir. Belediye Meclis toplantılarının kamuoyuyla paylaşılması. 3.5 milyon kişi İBB toplantısını izliyor. Olağanüstü bir şey. Kimin doğru kimin yanlış yaptığını herkes görmeli. Dini ve milli bayramlarda belediye otobüsleri bedava olsun. Ne olacak, bu imkanların sağlanması lazım.

"Bilmediğimiz birileri bir şey yaptı diyorlar"

-6 ilçede oylar sayıldı sonuç değişmedi. Devletin gücünü alıp sahte delil üretiyorlar. Bilmediğimiz birileri bir şey yaptı diyorlar.