Mesut Özil'in Türk bayraklı kolyesi Almanlara dert oldu çileden çıktılar

Mesut Özil'in takımı Arsenal, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçını Valencia ile yaptı. Özil'in Ay-yıldızlı bir kolyeyle maçın oynanacağı stada gelmesi İngiliz ve Alman basınında dikkat çeken yorumlar yapılmasına sebep oldu.

Arsenal'in karşılaşmayı 3-1 kazandığı maçta stada ay-yıldızlı bir kolyeyle gelmesi olay oldu. Mesut Özil'in bu hareketi Türk hayranlarının gönlünü fethederken, Almanları kızdırdı.

Kolye ile 'ben Türk'üm' mesajı

Sırf Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanlar tarafından ırkçı saldırıya uğrayan yıldız futbolcu, Türk olmaktan gurur duyduğunu bir kez daha gösterdi.

30 yaşındaki futbolcunun kolyesi İngiliz ve Alman basınında geniş yer buldu.

Almanlar öfkeli

İngiliz basını, Mart ayında nişanlısı Amine Gulse'nin şahsen Erdoğan'ı onur konuğu olarak düğününe davet etmesinin Almanya'da öfkeye yol açtığını yazdı.