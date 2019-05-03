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Canan Kaftancıoğlu'ndan çarpıcı İstanbul seçimi açıklaması

Canan Kaftancıoğlu'ndan çarpıcı İstanbul seçimi açıklaması

İstanbul seçimlerinin iptal edilip edilmeyeceği konuşulurken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan çarpıcı bir açıklama geldi. Kaftancıoğlu, ''5 yıl sonraki seçimlere hazırlanmaya başladım" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine ilişkin olarak "Hukuksal bir dayanağı yokken bu seçimler asla ve asla iptal edilemez. O yüzden ben İstanbul il örgütü olarak 5 yıl sonraki seçimlere hazırlanmaya başladım" dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçim süreci ve sonrasında yaşananlara dair Sözcü'den Hande Zeyrek'in sorularını yanıtladı.

YSK seçimi iptal ederse ne olacak sorusuna yanıt veren Kaftancıoğlu şu açıklamalarda bulundu:

Seçimler asla ve asla iptal edilemez

31 Mart akşamı İstanbul halkı iradesini ortaya koydu. Biz CHP olarak halkın iradesine geçmişte olduğu gibi bundan sonra da saygı duyacağız. Seçimin iptali için hiçbir hukuksal gerekçe yok. Hiçbir toplumsal beklenti de yok. İstanbul'da herkesin kabullendiği, hukuksal bir dayanağı yokken bu seçimler asla ve asla iptal edilemez.

5 yıl sonraki seçimlere hazırlanmaya başladım

O yüzden ben İstanbul il örgütü olarak 5 yıl sonraki seçimlere hazırlanmaya başladım. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da az farkla kaybettiğimiz ilçe ve adaylarla ilçe başkanlarıyla toplantı yaparak hangi gerekçelerle kaybedildi, 5 sene sonra nasıl alırız diye bir çalışma yapıyorum. AKP içinde sadece 3-5 kişi istiyor diye bu seçimi iptal edemez. YSK içindeki hukukçuların da hiçbir dayanağı olmadan bu seçimi iptal edemeyeceğini göreceğiz.

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