HABER /  GÜNCEL

Erdoğan imzaladı Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar

Erdoğan imzaladı Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Türkiye'nin gizli cennetlerinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Badavut bölgesi, Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Badavut "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edildi

Türkiye'nin gizli cennetlerinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Badavut bölgesi, Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Badavut mevkisindeki 1. ve 3. derece doğal sit alanı kapsamına giren alanın harita ve koordinatları yer aldı. 

Bu kapsamda, Badavut Plajı'nın da içinde yer aldığı Sarmısaklı Yarımadası'ndaki doğal sit alanı kapsamına giren alanın, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Türkiye'nin gizli cennetlerinden biri

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Badavut, yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgi odağı oluyor. Ayvalık'ın gizli cennetlerinden biri olan Badavut mevkisi, güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yerlerden biri olarak biliniyor. 

Badavut Plajı ise granit, altın renkli incecik kumları ile güneşlenmek, serin suları da deniz tutkunları için ideal bir ortam sunuyor. Sonbahar döneminde kuş gözlemcilerinin akın ettiği Badavut bölgesi, rüzgarın dalgalarla şekillendirdiği ilginç kaya yapısının yanı sıra, kalabalıktan uzak denize girmek isteyenlerin de tercih ettiği yerlerden biri olarak biliniyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
MHP'den Meral Akşener'in ağır sözlerine sert yanıt
MHP'den Meral Akşener'in ağır sözlerine sert yanıt
Ahmet Davutoğlu'nun çevresi hakkında dikkat çeken yazı
Ahmet Davutoğlu'nun çevresi hakkında dikkat çeken yazı
Kadıköy'de önce bir iş yerine sonra polislere silahlı saldırı
Kadıköy'de önce bir iş yerine sonra polislere silahlı saldırı
UEFA kupasında Arsenal ve Chelsea finale göz kırptı
UEFA kupasında Arsenal ve Chelsea finale göz kırptı
Facebook aşırılık yanlısı hesapları kapatma kararı aldı
Facebook aşırılık yanlısı hesapları kapatma kararı aldı
Erdoğan imzaladı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Erdoğan imzaladı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
ÖNCEKİ HABERLER
Medipol Başakşehir, Sivas deplasmanında
Medipol Başakşehir, Sivas deplasmanında
Mayıs 2019 Yengeç burcu yorumu Hande Kazanova
Mayıs 2019 Yengeç burcu yorumu Hande Kazanova
Erkenci Kuş 40. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 40. bölüm 2. fragmanı
İkizler burcu yorumu Hande Kazanova Mayıs 2019
İkizler burcu yorumu Hande Kazanova Mayıs 2019
Savcı Sayan'dan sağlık durumu hakkında açıklama
Savcı Sayan'dan sağlık durumu hakkında açıklama
Payitaht Abdülhamid 84. bölüm 2. fragmanı
Payitaht Abdülhamid 84. bölüm 2. fragmanı
Ekrem İmamoğlu'ndan Şenol Güneş'e övgü
Ekrem İmamoğlu'ndan Şenol Güneş'e övgü
Söz 81. bölüm fragmanı
Söz 81. bölüm fragmanı
Yorumlar