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Mayıs 2019 Yengeç burcu yorumu Hande Kazanova

Mayıs 2019 Yengeç burcu yorumu Hande Kazanova

Bu ay içerisinde gelecek planlarınızı oluşturmak ve harekete geçmek için 5 Mayıs’ta oluşacak Yeniay sizi mutlu edebilir.

Kariyer ve işle ilgili konularda hızlı gelişmelerle dolu bir ay geride kaldı. Mayıs ayı daha çok çevrenizi kullanmanız gereken bir ay olacak sevgili Yengeç’ler.

Arkadaşlıklarınızı, bulunduğunuz çevreleri, onlarla yapacağınız işleri ve işten elde edilecek olan gelirlerinizi ve geleceğinizi şekillendirdiğiniz bir ay sizi bekliyor.

Bu ay içerisinde gelecek planlarınızı oluşturmak ve harekete geçmek için 5 Mayıs’ta oluşacak Yeniay sizi mutlu edebilir. Ayın ilk 10 günü önemli olacak. Hem kariyer ve iş alanlarınızda hem de özel hayatınızda bazı sıkıntı ve problemlerle karşılaşma ihtimaliniz karşınıza gelebilir.

Bu anlamda 1, 2, 7 ve 9 Mayıs’a dikkat etmelisiniz. 11 Mayıs’tan sonra işlerinize daha çok asılacaksınız. Ortaklaşa atılacak adımlarda hayatın sizi desteklediğini göreceksiniz. 15 Mayıs’tan sonra gireceğiniz çevrelerde yeni insanlarla tanışma ihtimaliniz çok yüksek olacak. Yeni tanışacağınız insanlar size yeni kapılar aralayabilir.

Önemli işlerde bulunabilirsiniz. 16 Mayıs’tan sonra enerjiniz değişmeye başlayacak. Mars, Yengeç Burcu’na geçiyor. Bu dönem duygusal davranabilirsiniz. Bu duygusal tepkilerle insanları yönlendirmek isteyebilirsiniz. 18 Mayıs’ta önemli bir Dolunay gerçekleşecek ve aşk hayatınıza vurgu yapacak.

,Çevrenizdeki insanlar sizi biriyle tanıştırabilirler. Bu dönemde arkadaşlarınızla özel hayatınızdaki insanın anlaşamadığını görebilirsiniz. 21 Mayıs’tan sonra Güneş ve Merkür, İkizler Burcu’na geçecek. Dinlenmek istediğiniz bir dönem olacak. Güzel bir ay diliyorum.

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