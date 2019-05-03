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İkizler burcu yorumu Hande Kazanova Mayıs 2019

İkizler burcu yorumu Hande Kazanova Mayıs 2019

Çocuğunuzun parasal konuları bu dönemde vaktinizi alabilir. 16 Mayıs’tan sonra Mars sizin burcunuzdan ayrılıyor.

Aktif, uğraşısı yüksek ve yoğun bir dönemin ardından Mayıs ayı kendinizi bir parça geri çekeceğiniz ve hayatı anlamlandırmak isteyeceğiniz bir ay olacak sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Bu ay çok büyük girişimlerde bulunmamaya özen göstermelisiniz.

Ayın ilk on gününde birtakım sıkıntı ve problemler çevresel alandan gelecek. Bu dönemde arkadaşlarınızdan borç istemek ve onlara borç vermek anlamında da uygun bir süreçte olmayacaksınız. 5 Mayıs’ta gerçekleşecek Yeniay’da hiçbir şekilde harekete geçmemelisiniz.

Kadersel alanınızda oluşacak bu Yeniay’da önemli adımlarınızı bir sonraki aya bırakmakta fayda olacak. 6 Mayıs’tan sonra iletişim alanında kendinizi geri çekmek isteyeceksiniz. 15 Mayıs’tan sonra daha spiritüel ve ruhsal çalışmalar içine girebilirsiniz.

Çocuğunuzun parasal konuları bu dönemde vaktinizi alabilir. 16 Mayıs’tan sonra Mars sizin burcunuzdan ayrılıyor. Enerjinizi maddi konularda harcamaya başlayacaksınız. Ticari birtakım girişimleriniz devrede olabilir. 18 Mayıs’ta bir Dolunay gerçekleşecek ve sizin iş alanlarınız, sağlığınızla ilgili konuları etkileyecek.

Hayatınızla ilgili olarak önemli açılımlar yaşayacaksınız. Bazı konuların cevapları karşınıza gelebilir. 21 Mayıs’tan sonra sizin zamanınız başlıyor. Rahatlayacaksınız ve hareketleneceksiniz. Bu ay oldukça keyifli etkileşimler devrede ancak kararsızlıklarınız sizi zaman zaman yorabilir. Güzel bir ay olsun.

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