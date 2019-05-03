Ahmet Davutoğlu'nun çevresi hakkında dikkat çeken yazı

Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, yeni parti iddialarıyla anılan Ahmet Davutoğlu için "Etrafını saran danışman çevresinin kendisini yanlış yönlendirdiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti'de Ahmet Davutoğlu tartışması devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde partisine yönelik eleştirilerle dolu bildirisinin yankıları sürerken, Davutoğlu hakkında ilginç bir yazı Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık'tan geldi.

"Davutoğlu ve çevresi" başlıklı yazısında Özışık'ın hedefinde onu yanlış yönlendirmekle suçladığı danışman çevresi vardı. Davutoğlu döneminde sohbetlerde "Reis dönemi bitti, Hoca dönemi başlıyor" denildiğine bizzat şahit olduğunu aktaran yazar, Erdoğa'a yakın yazarlara o dönem operasyon yapılacağı iddiasını hatırlattı.

"Ahmet Davutoğlu'nun özünde iyi biri olduğunu ancak etrafını saran danışman çevresinin kendisini yanlış yönlendirdiğine inanıyorum." ifadelerine yer veren Özışık, Davutoğlu'na çağrı yaparak yazısını tamamlıyor:

AK Parti seçmeni Bülent Arınç gibi samimi bir yaklaşım bekliyor

"Recep Tayyip Erdoğan'ın nefes aldığı bir ülkede yeni bir siyasi parti kurmak, CHP ve HDP'yi güçlendirmekten başka bir işe yaramaz. Böyle bir durum da Davutoğlu'nu siyasi lider değil, siyasi mevta yapar.

AK Parti'ye gönül verenler pek çok ismi hain olarak görüyor lakin Ahmet Davutoğlu bu isimlerin arasında değil.

Henüz değil...

Bu unvanı alıp almayacağına kendisi karar verecek.

AK Parti’den bahsederken “Partimiz” diyen Ahmet Davutoğlu bu söylemin kendisine itibar kazandırdığını düşünüyorsa bence büyük bir yanılgı içinde. AK Parti seçmeni kendisinden Bülent Arınç gibi samimi bir yaklaşım ya da geri dönüş bekliyor."

Süleyman Özışık'ın yazısının tamamı