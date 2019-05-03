HABER /  POLİTİKA

MHP'den Meral Akşener'in ağır sözlerine sert yanıt

MHP'den Meral Akşener'in ağır sözlerine sert yanıt

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Meral Akşener’in MHP’ye yönelik eleştirilerine "vatan sevdası asla sorgulanamayacak olan MHP’nin böylesine sapı silik bir üslupla itham edilmesi; zavallılığın, çaresizliğin işaretidir.” diye yanıt verdi.

Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İllerde seçilen belediye başkanları ilçe belediye başkanlarını atasın" şeklindeki açıklamasına verdiği yanıt, iki parti arasında polemik konusu oldu.

Akşener, Bahçeli'nin ideolojik bir savruluş yaşadığını ve ülkeyi eyalete bölmenin altyapısının oluşturulduğunu iddia etmesi MHP'yi kızdırdı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Milliyetçi Hareket Partisi’ne yönelik eleştirileri hakkında açıklama yaptı.

Zavallılığın, çaresizliğin işaretidir

Yalçın açıklamasında, “Saçma sapan değerlendirmeleri ve itici ses tonuyla maruf İP Müdiresi Meral Akşener, sık sık TBMM’de evlere şenlik konuşmalar yapmaktadır. Son konuşmasında MHP’yi, ‘ülkeyi eyaletlere bölmenin altyapısını oluşturmakla’ suçlayarak akla ziyan sözler sarf eden İP Müdiresi, İçişleri Bakanlığı yapmış olsa da il idaresinin nasıl işlediği konusunda bilgi ve fikir sahibi olamadığını göstermiştir. Fikir namusu, milli bekaya dönük yüksek sorumluluk duygusu, ülkenin birlik ve bütünlüğü konusundaki titizliği, vatan sevdası asla sorgulanamayacak olan MHP’nin böylesine sapı silik bir üslupla itham edilmesi; zavallılığın, çaresizliğin işaretidir.” dedi.

Bahçeli’yi böylesi rezil ithamlarla karalamaya çalışması, esasen çok da şaşırtıcı olmamıştır

Yalçın, MHP’nin Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü noktasındaki kararlı ve sağlam duruşunun kefilinin aziz Türk milleti olduğunu söyleyerek, “İl ve ilçelerde belediye başkanlarının kullandığı yasal yetkiler ne zamandan beri eyalet sistemiyle irtibatlandırılmaktadır? Anayasamıza ve yasalara göre belediye başkanları halk tarafından seçilmekle birlikte denetim, merkezi idarenin yetkisindedir. İl belediye başkanlarına veya il belediye meclislerine ilçe belediye başkanlarını seçme yetkisinin verilmesi, onların merkezi yönetime karşı sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı ve bağını koparmayacağı gibi, devletin denetim görevini daha güçlü yerine getirmesine imkan verecektir. Olmayan bir şeyi varmış gibi göstermek, Müdire Hanım’ın zaten kamuoyunda pek zayıf olan itibarını büsbütün zedelemektedir. MHP saflarındayken bozgunculuk yapma, yalan ve iftira üretme, tefrika ve fitne çıkarma konularındaki mahareti tescillenen bir güruhun başını çeken birinin, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’yi böylesi rezil ithamlarla karalamaya çalışması, esasen çok da şaşırtıcı olmamıştır.” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu'nun çevresi hakkında dikkat çeken yazı
Ahmet Davutoğlu'nun çevresi hakkında dikkat çeken yazı
Kadıköy'de önce bir iş yerine sonra polislere silahlı saldırı
Kadıköy'de önce bir iş yerine sonra polislere silahlı saldırı
UEFA kupasında Arsenal ve Chelsea finale göz kırptı
UEFA kupasında Arsenal ve Chelsea finale göz kırptı
Facebook aşırılık yanlısı hesapları kapatma kararı aldı
Facebook aşırılık yanlısı hesapları kapatma kararı aldı
Erdoğan imzaladı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Erdoğan imzaladı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Medipol Başakşehir, Sivas deplasmanında
Medipol Başakşehir, Sivas deplasmanında
ÖNCEKİ HABERLER
Mayıs 2019 Yengeç burcu yorumu Hande Kazanova
Mayıs 2019 Yengeç burcu yorumu Hande Kazanova
İkizler burcu yorumu Hande Kazanova Mayıs 2019
İkizler burcu yorumu Hande Kazanova Mayıs 2019
Çarpışma 20. bölüm 2. fragmanı
Çarpışma 20. bölüm 2. fragmanı
Savcı Sayan'dan sağlık durumu hakkında açıklama
Savcı Sayan'dan sağlık durumu hakkında açıklama
Ekrem İmamoğlu'ndan Şenol Güneş'e övgü
Ekrem İmamoğlu'ndan Şenol Güneş'e övgü
Kızım 30. bölüm 2. fragmanı
Kızım 30. bölüm 2. fragmanı
Pentagon S-400'ler konusunda uzlaşma istemiyor
Pentagon S-400'ler konusunda uzlaşma istemiyor
Konya eski milletvekili Faruk Bal'ın acı günü
Konya eski milletvekili Faruk Bal'ın acı günü
Yorumlar 1 yorum