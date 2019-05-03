Deniz Zeyrek'ten bomba "YSK hakimleri" iddası!

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, yeni yazısında "Kaynağım, 'İstanbul'da seçim kurullarında görev yapan hakimler tayin edilme endişesi yaşamaya başladı' dedi" ifadelerini kullandı.

Deniz Zeyrek, Sözcü'de "Yaz kararnamesi endişesi mi?" başlığıyla yayımlanan yazısında "YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptali istemiyle AK Parti'nin yaptığı başvuruyu sonuçlandırmasına kısa bir süre kala ilginç gelişmeler yaşanıyor" görüşünü dile getirdi.

Zeyrek, Yargı camiasındaki atamaları takip eden bir Ankara gazetecisi olarak onlara özel bir kararname çıkmayacağını düşünüyorum" diye yazdı.

"Ancak, biraz soruşturunca, kaygının Haziran ayında gündeme gelecek yaz kararnamesi ile ilgili olduğunu öğrendim" diyen Zeyrek, "YSK İstanbul seçimini iptal etse de etmese de Hakimler Savcılar Kurulu'nun açıklayacağı yaz kararnamesinde İstanbul'daki seçim kurulu üyesi hakimlerin durumuna detaylıca bakmakta yarar olacak" dedi.

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