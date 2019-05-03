Dolar kritik seviyelerde! İşte son durum...

Dolar/TL bugün 5.97 seviyesinin hemen altında yatay bir seyir izliyor.

TCMB rezervlerine ilişkin endişeler, AK Parti'de ve yönetim kadrolarında olası revizyon ve ABD ilişkilerindeki gerilimle dolar/TL'nin 5.90'lı seviyelere gelmesine neden oldu.

İşte son durum

Değer kaybediyor

TL dün yatay bir seyir izlese de yılbaşından beri yüzde 11’in üzerinde değer kaybı ile gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi konumunda kalmayı sürdürüyor. Dolar/TL saat 07:10 itibari ile güne 5.9682/ 5.9691 seviyesinde başladı. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

TL yatay bir seyir izlemişti

Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde bütçesi petrol ve yeraltı kaynaklarına bağlı ülke para birimlerinde dün değer kayıpları görülürken TL ise yatay bir seyir izlemişti.