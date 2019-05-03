Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç istifa etti İşte ayrılma gerekçesi

Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç, görevinden ve kanaldan istifa ettiğini duyurdu.
Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Sevinç, “Seçimin ardından, 1 Nisan sabahı büyük sevinç yaşamaya hazırlanırken Halk TV ekibinden 6 kişinini görevlerine bilgim dışında son verildi. Bunu durdurma çabalarım maalesef sonuç bulmadı,”ifadelerini kullandı.
Sevinç’in geçtiğimiz hafta Eski Genel Başkan Deniz Baykal’ı ziyaretinin ardından Halk TV’den ayrıldığı iddia edilmiş, Sevinç iddiayı yalanlamıştı.
Şaban Sevinç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun görüşlerini CHP İstanbul İl Başkanlığı'na aday gösterildiği dönemde HalkTV ekranlarında sert ifadelerle eleştirmişti.
Sevinç’in açıklaması şöyle: