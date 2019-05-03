HABER /  POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Mahkemedeki ilk ifadesi ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Mahkemedeki ilk ifadesi ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, şehit cenazesinde yumruk atan Osman Sarıgün, mahkemeye verdiği ifadede "Polis evime geldi, işlem yapmadan gitti" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, yumruk atan Osman Sarıgün, mahkemeye verdiği ifadede "Olaydan sonra polis ekipleri benim evime gelip, ‘Osman Sarıgün'ün evi neresi?' dedi. Ben de ‘Burası' dedim. Sonra polis ekipleri herhangi bir işlem yapmadan gitti" dedi.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Osman Sarıgün'ün mahkemede verdiği ifadeye ulaştı.

Buna göre Sarıgün'ün verdiği ifade şöyle:

"jandarma ekiplerinin de beni sorduğunu duydum"

Olaydan sonra polis ekipleri benim evime gelip, ‘Osman Sarıgün'ün evi neresi?' dedi. Ben de ‘Burası' dedim. Sonra polis ekipleri herhangi bir işlem yapmadan gitti. Polis ekiplerinden sonra jandarma ekiplerinin de beni sorduğunu duydum. Bunun üzerine korktum ve tedirgin oldum. Aslında teslim olmak istedim ama ona da cesaret edemedim.

"Kılıçdaroğlu'nu tam olarak görmedim"

Yumruğum Kemal Kılıçdaroğlu'na denk gelmiş. Ben, olay sırasında Kılıçdaroğlu'nu tam olarak görmedim. Kılıçdaroğlu'na küfür ya da hakaret etmedim.

"Telefonumu kimse ulaşamasın diye kapattım"

Sarıgün, savcıya verdiği ifadede ise şunları anlattı:

Oğlum Emrullah Sarıgün Antalya'ya gidecekti. Ben de kendisiyle gitmeye karar verdim. Telefonumu kimse ulaşamasın diye kapattım. Polatlı çıkışında Jandarma oğluma telefonla ulaştı. Oğlum, benim yumruk attığımı bu şekilde öğrendi. Telefonu bana verdi, jandarma ikna etti, teslim oldum.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
HDP'li Başkan Ayhan Bilgen'den MHP'li Başkan Tolga Adıgüzel'e bomba iş teklifi
HDP'li Başkan Ayhan Bilgen'den MHP'li Başkan Tolga Adıgüzel'e bomba iş teklifi
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’den Türk aileye başsağlığı mesajı
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’den Türk aileye başsağlığı mesajı
Deniz Zeyrek'ten bomba "YSK hakimleri" iddası!
Deniz Zeyrek'ten bomba "YSK hakimleri" iddası!
Erdoğan imzaladı Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar
Erdoğan imzaladı Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar
MHP'den Meral Akşener'in ağır sözlerine sert yanıt
MHP'den Meral Akşener'in ağır sözlerine sert yanıt
Ahmet Davutoğlu'nun çevresi hakkında dikkat çeken yazı
Ahmet Davutoğlu'nun çevresi hakkında dikkat çeken yazı
ÖNCEKİ HABERLER
Kadıköy'de önce bir iş yerine sonra polislere silahlı saldırı
Kadıköy'de önce bir iş yerine sonra polislere silahlı saldırı
UEFA kupasında Arsenal ve Chelsea finale göz kırptı
UEFA kupasında Arsenal ve Chelsea finale göz kırptı
Payitaht Abdülhamid 84. bölüm 2. fragmanı
Payitaht Abdülhamid 84. bölüm 2. fragmanı
Facebook aşırılık yanlısı hesapları kapatma kararı aldı
Facebook aşırılık yanlısı hesapları kapatma kararı aldı
Erdoğan imzaladı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Erdoğan imzaladı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Söz 81. bölüm fragmanı
Söz 81. bölüm fragmanı
Medipol Başakşehir, Sivas deplasmanında
Medipol Başakşehir, Sivas deplasmanında
Engelli maaşları ne zaman yatacak Mayıs ayı ödemesi
Engelli maaşları ne zaman yatacak Mayıs ayı ödemesi
Yorumlar