Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Mahkemedeki ilk ifadesi ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, şehit cenazesinde yumruk atan Osman Sarıgün, mahkemeye verdiği ifadede "Polis evime geldi, işlem yapmadan gitti" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, yumruk atan Osman Sarıgün, mahkemeye verdiği ifadede "Olaydan sonra polis ekipleri benim evime gelip, ‘Osman Sarıgün'ün evi neresi?' dedi. Ben de ‘Burası' dedim. Sonra polis ekipleri herhangi bir işlem yapmadan gitti" dedi.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Osman Sarıgün'ün mahkemede verdiği ifadeye ulaştı.

Buna göre Sarıgün'ün verdiği ifade şöyle:

"jandarma ekiplerinin de beni sorduğunu duydum"

Olaydan sonra polis ekipleri benim evime gelip, ‘Osman Sarıgün'ün evi neresi?' dedi. Ben de ‘Burası' dedim. Sonra polis ekipleri herhangi bir işlem yapmadan gitti. Polis ekiplerinden sonra jandarma ekiplerinin de beni sorduğunu duydum. Bunun üzerine korktum ve tedirgin oldum. Aslında teslim olmak istedim ama ona da cesaret edemedim.

"Kılıçdaroğlu'nu tam olarak görmedim"

Yumruğum Kemal Kılıçdaroğlu'na denk gelmiş. Ben, olay sırasında Kılıçdaroğlu'nu tam olarak görmedim. Kılıçdaroğlu'na küfür ya da hakaret etmedim.

"Telefonumu kimse ulaşamasın diye kapattım"

Sarıgün, savcıya verdiği ifadede ise şunları anlattı:

Oğlum Emrullah Sarıgün Antalya'ya gidecekti. Ben de kendisiyle gitmeye karar verdim. Telefonumu kimse ulaşamasın diye kapattım. Polatlı çıkışında Jandarma oğluma telefonla ulaştı. Oğlum, benim yumruk attığımı bu şekilde öğrendi. Telefonu bana verdi, jandarma ikna etti, teslim oldum.