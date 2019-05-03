Futbolun süperleri ödülleri sahibini buldu işte yılın süper futbolcusu

Türkiye Futbol Federasyonu ve beIN SPORTS olarak ortak hazırlanan Futbolun Süperleri ödül töreninin kazananları önceki gece belli oldu.

Futbol camiasını bir araya getiren ödül törenine çok sayıda davetli katılırken Galatasaray, kulüp halinde katılmama kararı aldı. Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törene katılarak gecenin en dikkat çeken ismi olmayı başaran kişi ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

Peki Futbolun Süperleri ödül töreninde kimler kazandı?

Yılın Süper Kalecisi: Mert Günok

Yılın Süper Yükselen Yıldızı: Dorukhan Toköz

Yılın Süper Defansı: Alexandru Epureanu

Yılın Süper Fair-Play'i: Fuat Çapa

Yılın Süper Orta sahası: Edin Visca

Yılın Süper Türk Temsilcisi: Cengiz Ünder

Yılın Süper Forvet: Burak Yılmaz

beIN SPORTS Özel Ödülü: Down Sendromu Futsal Milli Takımı

Yılın Süper Golü: Hasan Ali Kaldırım

Yılın Süper Teknik Direktörü: Abdullah Avcı

Yılın Süper Futbolcusu: Edin Visca

Yılın Süper 11'i: Mert Günok, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Alexandru Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Dorukhan Toköz, Edin Visca, Adem Ljajic, Trezeguet, Burak Yılmaz