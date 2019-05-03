Futbolun süperleri ödülleri sahibini buldu işte yılın süper futbolcusu

Türkiye Futbol Federasyonu ve beIN SPORTS olarak ortak hazırlanan Futbolun Süperleri ödül töreninin kazananları önceki gece belli oldu.
Futbol camiasını bir araya getiren ödül törenine çok sayıda davetli katılırken Galatasaray, kulüp halinde katılmama kararı aldı. Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törene katılarak gecenin en dikkat çeken ismi olmayı başaran kişi ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.
Peki Futbolun Süperleri ödül töreninde kimler kazandı?
Yılın Süper Kalecisi: Mert Günok
Yılın Süper Yükselen Yıldızı: Dorukhan Toköz
Yılın Süper Defansı: Alexandru Epureanu
Yılın Süper Fair-Play'i: Fuat Çapa
Yılın Süper Orta sahası: Edin Visca
Yılın Süper Türk Temsilcisi: Cengiz Ünder
Yılın Süper Forvet: Burak Yılmaz
beIN SPORTS Özel Ödülü: Down Sendromu Futsal Milli Takımı
Yılın Süper Golü: Hasan Ali Kaldırım
Yılın Süper Teknik Direktörü: Abdullah Avcı
Yılın Süper Futbolcusu: Edin Visca
Yılın Süper 11'i: Mert Günok, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Alexandru Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Dorukhan Toköz, Edin Visca, Adem Ljajic, Trezeguet, Burak Yılmaz