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Şenol Güneş'ten Galatasaray-Beşiktaş derbisi yorumu

Şenol Güneş'ten Galatasaray-Beşiktaş derbisi yorumu

Şenol Güneş, hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili, "Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Büyük bir camia, takım ile oynayacağız. Güzel, dostane bir maç olsun. Keyif alalım" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, beINSports'un 'Yılın Süperleri' ödül töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gecede ödül alan isimleri tebrik eden Şenol Güneş, hafta sonunda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisiyle ilgili de konuştu.

Güneş, "Lig bir maraton. 30'uncu haftayı tamamladık. 4 hafta, 4 önemli maç var. Neyin ne olacağını hiç bilemeyiz. Zaten futbolun bilinmezliği de burada. Son maçlara geldiğimizde şu an Başakşehir önde. Arkasında Galatasaray, sonra biz geliyoruz." dedi.

beşiktaş

Öte yandan "Sıralamaya baktığınız zaman önde olan takım daha avantajlı." şeklinde konuşan Güneş, "Biz kovalayan durumundayız. Bu hafta da güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Daha önce de söyledim. Büyük bir camia, büyük bir takımla oynayacağız. Biz de büyük bir camia ve takımız. Her iki kulübün oyuncularının da en güzeli sunmasını bekliyorum. Güzel, dostane bir maç olsun, keyif alalım" ifadelerini kullandı.

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